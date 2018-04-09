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Пермь. Вести Спорт

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- Баскетболисты «Пармы» в матче Единой лиги ВТБ уступили клубу «Нижний Новгород» - 80:82. 

- Пермячки заняли весь пьедестал почёта в разделе ката на Первенстве России по киокушинкай. 

- Показали класс на Первенстве России самбисты юниоры. 

- 26 медалей завоевали прикамские спортсмены на Чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов. 

Метки: в Перми, Спорт, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 09.04.2018 в 12:05 в рубрике - Вести Пермь

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