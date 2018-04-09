Пермь. Вести Спорт
Темы выпуска:
- Баскетболисты «Пармы» в матче Единой лиги ВТБ уступили клубу «Нижний Новгород» - 80:82.
- Пермячки заняли весь пьедестал почёта в разделе ката на Первенстве России по киокушинкай.
- Показали класс на Первенстве России самбисты юниоры.
- 26 медалей завоевали прикамские спортсмены на Чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов.
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