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Семейная ипотека под 6 процентов годовых

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Сбербанк

Сбербанк в Перми заявил о рекордно низкой ставке по ипотеке - 6 процентов. Правда, предложение сделано только семьям, где ждут или уже родили второго ребенка. Есть и другие детали.

В семье Георгия и Олеси в этом году ожидается пополнение - родится третий малыш. Это весомый повод взять квартиру побольше. По новой программе поддержки семей с детьми от Сбербанка эта цель главе семейства кажется реальной.

Георгий Серебрич: "Пять лет по 6% это не плохо. То есть если на 10 лет брать, то реально выплатить".

Льготная ставка в размере 6% на три года и на пять лет. Эти цифры касаются тех, у кого в период с 1 января этого года до конца 2022 родится второй и третий ребенок. Причем период действия льготы можно продлить, если после ее выдачи появится третий малыш. Обязательное условие - первоначальный взнос в размере от 20% от общей суммы. В качестве него можно использовать и материнский капитал.

Станислав Аврончук, управляющий отделением ПФР по Пермскому краю: "Мы проводим в том числе анкетирование мамочек, и просим сообщить, готовы ли они воспользоваться льготной ипотекой. Достаточно большое количество женщин отвечает утвердительно".

Максимальная сумма ипотеки составляет 3 млн. рублей на срок до 30 лет. Правда, условия ипотеки с господдержкой распространяются только на приобретение квартиры в новостройке или жилья еще на стадии строительства.

Кстати, выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение можно и онлайн, дистанционно с помощью сайта или приложения domclick.

Для оформления нужен стандартный пакет документов - справка о доходах, копия трудовой книжки, свидетельство о рождении детей и паспорт. Получить ипотеку можно в 154 офисах Сбербанка Пермского края.

Наталья Соколова, заместитель управляющего Пермским отделением ПАО «Сбербанк»: "Благодаря широкой филиальной сети сбербанка доступ к ипотеке по государственной поддержке в рамках Сбербанка может иметь любая семья на территории Пермского края, особенно в отдаленных районах края".

Рассмотрение заявки займет максимум 2 дня. Ну, а семья Серебрич, чтобы поскорее выбрать себе новую квартиру, планирует отправиться на фестиваль готового жилья, который проводит Сбербанк 21 апреля.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.04.2018 в 11:45 в рубрике - Вести Пермь

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