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Ранняя диагностика - приоритет в здравоохранении

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О ранней диагностике заболеваний, как о новом приоритете в здравоохранении,  шла речь в пермском онкодиспансере, куда с рабочим визитом приехал губернатор Максим Решетников. Сегодня стоит задача распространения быстрого и качественного обследования на территории всего края. Пока больше всего отстает север. Но с него и стартует новая программа.

Этот томограф позволяет диагностировать болезни, как внутренних органов, так и костей. На территории края найти такой можно только в Перми. Парадокс, но чаще на обследовании бывают жители других городов региона.

Елена Лесковская, рентген-лаборант ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер»: "Не могут дойти до своих врачей - гинекологов, маммологов по месту жительства. Тянут до последнего".

Сегодня на учёте в краевом онкодиспансере состоит 65,5 тысяч пациентов. В году минувшем 10 тысяч человек прошли лечение в отделении химиотерапии, полторы тысячи - в радиологическом.

Линейный ускоритель для проведения лучевой терапии позволяет направить лучи непосредственно на опухоль, не задевая здоровые ткани. Это возможно благодаря специальному многолепестковому устройству.

Здесь всё строго по записи, поэтому нет очередей, а вот в поликлинике - многолюдно. О системе раннего выявления заболеваний главврач Вадим Плотников и губернатор Максим Решетников говорят в регистратуре диспансера.

Вадим Плотников, главный врач ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер»: "Сейчас очередь по первичным пациентам почти отсутствует - не более пяти дней".

А вот в территориях ситуация иная - врачи зачастую не могут поставить диагноз и отправляют пациентов в краевую столицу, что значительно увеличивает нагрузку на пермских врачей. Особенно в северных городах высокие показатели смертности - около 200 на 100 тысяч человек, против 120 на юге региона. Уже сейчас в регионе работает выездная онкополиклиника.

Вадим Плотников, главный врач ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер»: "Мы большинство тех же самых филиалов онкодиспансера будем открывать на севере. Это и Кудымкар, Березники, Соликамск, Чусовой".

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Помощь будет там, где она нужна".

Речь об открытии 7 филиалов краевого онкодиспансера, где местные жители смогут проходить обследование и получать необходимое лечение, причём в чётко обозначенные сроки.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Первое - это раннее выявление. Второе - быстрая постановка диагноза - мы должны в течение 14 дней ставить диагноз, включая приём врача, включая проведение необходимых диагностических обследований".

Также принято решение о строительстве поликлиники - здесь же, на территории краевого онкоцентра. Начать её проектирование намерены уже в этом году.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье, Власть

Опубликовано: 09.04.2018 в 11:19 в рубрике - Вести Пермь

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