12-летней Маше Мартюшовой нужна помощь

Фонд «ДедМорозим» объявил сбор средств для помощи 12-летней Маше Мартюшовой из Губахи. После серьезного ДТП девочку парализовало. Скоро она побывает у московских врачей, а после возвращения ей нужны будут многие вещи - от специальной кровати до медикаментов.

На стене палаты мама развесила фотографии, чтобы дочка Маша смотрела и видела знакомые лица. С друзьями, с мамой и дедушкой, каждое фото - какое-то значимое для девочки событие.

В декабре прошлого года Маша Мартюшова и её брат попали под машину на нерегулируемом переходе в Губахе. Брат погиб, а девочку отправили в Пермь с тяжёлыми травмами. Позади реанимация, несколько операций, парализованная девочка никак не реагировала на окружающий мир. Однако некоторых изменений добиться уже удалось.

Галина Хасанова, врач-невролог КДКБ: "Она слышит, она фиксирует взгляд, появляются, пусть очень небольшие, но произвольные движения конечностей".

Мама Елена, по сути, живёт с дочкой в палате, и сейчас они готовятся к переезду в московскую клинику. После чего девочку планируют перевезти домой, в Губаху.

А вот уже дома понадобятся различные приспособления для девочки. Денег у семьи не так много, чтобы приобрести и специальную кровать, и кресло, и много чего другого. Фонд «ДедМорозим» разместил информацию на своём сайте и уже нашёл поставщиков.

Арина Плюснина, координатор фонда «ДедМорозим»: "Сумма необходимая для покупки всего оборудования - 157 тысяч рублей, вроде бы не два с половиной миллиона, но совершенно ясно, что у семьи впереди немаленькие траты".

Часть оборудования понадобится уже во время переезда в Москву, поэтому отзывчивость людей действительно может помочь, как это было, и уже не один раз.

Вообще помочь достаточно несложно, можно просто отправить СМС на нужный номер, а всё подробно и пошагово расписано на сайте фонда. Там любой желающий может узнать, как он может поддержать Машу Мартюшову.

А пока мама и дочь в палате больницы. Здесь девочка встретила свой двенадцатый день рождения, тогда помещение красиво украсили, шарики до сих пор остались. Елена читает дочери книги, включает мультфильмы и просто общается.