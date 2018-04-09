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Большие учения: Как эвакуировали пермский Цирк

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цирк

Пермский цирк эвакуировали согласно сценарию специальных учений. Видимо, чтобы осложнить задачу персоналу - позвали школьников, 400 человек. Рассадили всех в зале, увлекли представлением, а затем уже прозвучала сирена. Что было дальше?

Представление в цирке прерывает пожарная тревога. В первую очередь гаснет свет. Это сделано для того, чтобы можно было сориентироваться в темноте. Сегодня в зале находилось около 400 детей. Это ученики близлежащих школ.

В холле цирка свободно, паники нет. Дети выходят вместе с воспитателями. Здесь же сотрудники МЧС дежурят.

цирк

Сотрудник МЧС: "Отрабатываем свои действия по тушению условного пожара в оркестровой яме. Соответственно контролируем эвакуацию людей из цирка".

Мария Сумишевская, директор Пермского цирка, рассказала: "Мы в полгода один раз проводим такие учения по всей строгости. А так один раз в месяц мы проводим дополнительные инструктажи с сотрудниками".

цирк

Чуть более двух минут потребовалось для того, чтобы 400 школьников покинули помещение цирка. 

Противопожарные учения были направлены на отработку эвакуации зрителей в зале. Но если возгорание произойдет за кулисами, то в первую очередь артисты и сотрудники цирка выведут на улицу парнокопытных животных, таких как, например, жираф. А после этого вынесут клетки с хищниками.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Опубликовано: 09.04.2018 в 10:55 в рубрике - Вести Пермь

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