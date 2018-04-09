Большие учения: Как эвакуировали пермский Цирк
Пермский цирк эвакуировали согласно сценарию специальных учений. Видимо, чтобы осложнить задачу персоналу - позвали школьников, 400 человек. Рассадили всех в зале, увлекли представлением, а затем уже прозвучала сирена. Что было дальше?
Представление в цирке прерывает пожарная тревога. В первую очередь гаснет свет. Это сделано для того, чтобы можно было сориентироваться в темноте. Сегодня в зале находилось около 400 детей. Это ученики близлежащих школ.
В холле цирка свободно, паники нет. Дети выходят вместе с воспитателями. Здесь же сотрудники МЧС дежурят.
Сотрудник МЧС: "Отрабатываем свои действия по тушению условного пожара в оркестровой яме. Соответственно контролируем эвакуацию людей из цирка".
Мария Сумишевская, директор Пермского цирка, рассказала: "Мы в полгода один раз проводим такие учения по всей строгости. А так один раз в месяц мы проводим дополнительные инструктажи с сотрудниками".
Чуть более двух минут потребовалось для того, чтобы 400 школьников покинули помещение цирка.
Противопожарные учения были направлены на отработку эвакуации зрителей в зале. Но если возгорание произойдет за кулисами, то в первую очередь артисты и сотрудники цирка выведут на улицу парнокопытных животных, таких как, например, жираф. А после этого вынесут клетки с хищниками.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
12-летней Маше Мартюшовой нужна помощь
В Перми началась генеральная уборка
Паводок: Курашимский пенсионер борется со стихией
Вести Пермь. События недели
Пасха вошла в тройку главных праздников россиян
На Пасху вводятся дополнительные остановки
У Семнадцатого арбитражного апелляциционного суда новый председатель
Пермские боги отправились в Омск
Соглашение с культурными последствиями
Авария в Добрянке: В Росприроднадзоре изучили пробы воды
Добавить комментарий: