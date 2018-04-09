В Перми началась генеральная уборка
Пермь начали готовить к весне. На улицы вышли дорожники, стартовал ремонт проезжей части жидкой асфальтобетонной смесью. Коммунальные службы начали мыть ограждения, вручную и специальными машинами с автоматическими щетками. Закончить все работы планируется к майским праздникам.
Сергей Вешняков, директор МКУ «Благоустройство Ленинского района г. Перми»: "Начали приводить город в порядок, в первую очередь моем ограждения, урны, бортовой камень, это все происходит в дневное время, поэтому к вечеру все высыхает, и никакие заморозки нам не помешают".
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