Пасха вошла в тройку главных праздников россиян
Праздник праздников и торжество торжеств. Православные отметили главный религиозный праздник - Пасху. Великое воскресенье символизирует очищение души и избавление от грехов, поэтому встречают его со светлыми помыслами. Для этого верующие соблюдали пасхальный пост, который длился 6 недель до самого утра Воскресения Христова.
Тем временем на официальном сайте ВЦИОМ появились данные опроса о значимости для россиян основных праздников. Как показывают результаты, Пасха заняла третье место после Дня Победы и Нового года. Если за 9 мая проголосовал 71% респондентов, то зимнему и весеннему праздникам отдали голоса соответственно 60% и 31% опрошенных.
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