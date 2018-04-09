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Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 8 апреля 2018 г.
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