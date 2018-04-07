На Пасху вводятся дополнительные остановки

7 и 8 апреля на время празднования Пасхи в Перми изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Автобус маршрута №39 «Микрорайон Оборино – Драмтеатр» будет подъезжать к Северному кладбищу по улице Красноборская. Движение маршрута будет изменено в оба направления. На линии будет работать три автобуса. Кроме того, на Южной дамбе будет введен дополнительный остановочный пункт «Кладбище Южное» для автобусов маршрутов №1, 5, 13, 14, 25, 43, 67, 75 и для троллейбусов №8 и 13. Также на два дня для автобусов №49 и 53 будет введена дополнительная остановка «Кладбище Верхне-Курьинское». На маршрутах №22 и 32 будет работать остановочный пункт «Кладбище Головановское».