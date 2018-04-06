У Семнадцатого арбитражного апелляциционного суда новый председатель
В Семнадцатом Арбитражном апелляциционном суде состоялось вступление в должность нового председателя. Им стал Константин Беляев, ранее занимавший должность заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области. На новом посту он сменил Виктора Цодиковича, который руководил судом в течение 12 лет. В октябре 2017 года в связи с истечением срока полномочий Цодикович ушел в почетную отставку. Нового руководителя поприветствовал губернатор Пермского края Максим Решетников.
Новый председатель заверил, что намерен сохранить лучшие традиции суда, внедрять новые формы работы по доступности и прозрачности процесса судопроизводства, а также по укреплению и развитию арбитражной системы.
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