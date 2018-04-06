Пермские боги отправились в Омск
Пермские боги отправились в Омск, где в областном Музее изобразительных искусств имени Врубеля откроется выставка пермской деревянной скульптуры. В экспозиции будет представлено 34 скульптуры из коллекции Пермской художественной галереи. «Пермские боги» пробудут в Омске до 27 мая, после чего вернутся в Пермь. Деревянные скульптуры крайне редко покидают стены художественной галереи из-за особенностей хранения и условий транспортировки. Исключения были сделаны для Парижа, Лиона, Осаки, Рима, Брюсселя и Мюнхена. В России произведения пермских мастеров экспонировались в Москве, Владивостоке и Хабаровске.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Соглашение с культурными последствиями
Авария в Добрянке: В Росприроднадзоре изучили пробы воды
В Прикамье проверят газифицированные дома
Пермь. Новости культуры
ДТП на вокзале: поезд протаранил трактор
Фонтанов много не бывает
Большие учения в Перми
Весеннее преображение: Город приводят в порядок после зимы
Дело о завышенных тарифах рассмотрят в краевом суде
Дело «Стратегии»: Пьянкова обвиняют в присвоении 220 млн рублей
Добавить комментарий: