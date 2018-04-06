Пермь. Новости культуры
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- В Пермь приехали организаторы проекта «Живая победа» из Екатеринбурга, чтобы совместно с пермяками воссоздать семейные фотографии военных лет. Работать команда будет до 6 апреля. В прошлом году для проекта было отснято 87 работ. В планах на этот - провести съемки в 9 городах.
- Пермский театр оперы и балета подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским музыкальным колледжем. Этот документ позволит проводить совместные образовательные мероприятия и реализовывать творческие проекты.
- Пермские боги отправились в Омск, где в областном Музее изобразительных искусств имени Врубеля откроется выставка пермской деревянной скульптуры.
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