Пермь. Новости культуры

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- В Пермь приехали организаторы проекта «Живая победа» из Екатеринбурга, чтобы совместно с пермяками воссоздать семейные фотографии военных лет. Работать команда будет до 6 апреля. В прошлом году для проекта было отснято 87 работ. В планах на этот - провести съемки в 9 городах. 

- Пермский театр оперы и балета подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским музыкальным колледжем. Этот документ позволит проводить совместные образовательные мероприятия и реализовывать творческие проекты. 

- Пермские боги отправились в Омск, где в областном Музее изобразительных искусств имени Врубеля откроется выставка пермской деревянной скульптуры. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 06.04.2018 в 15:17 в рубрике - Вести Пермь

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