ДТП на вокзале: поезд протаранил трактор
Чистил снег и попал под поезд. Из ряда вон ДТП произошло на железнодорожных путях вокзала Пермь-2. Водитель трактора, чистивший перрон от снега, по предварительной информации перепутал скорости, не справился с управлением и съехал на пути. Как пишут в социальных сетях очевидцы, какое-то время он ездил по путям, пытаясь выехать, но это у него не получилось. По данному пути проезжал грузовой поезд. Он не смог снизить скорость и в итоге наехал на трактор. От удара тракториста выбросило из кабины и протащило около 15 метров. Мужчина получил многочисленные травмы. Сейчас за жизнь водителя борются врачи. По данным транспортной полиции, в больницу его доставили без сознания.
Артём Ратегов, дознователь Пермского линейного отдела МВД России на транспорте: "В результате столкновения трактор получил различные механические повреждения, мужчина получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован прибывшей бригадой скорой помощи. Схода подвижного состава и задержки поездов на станции не произошло".
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