В Прикамье проверят газифицированные дома

В Прикамье проверят газифицированные жилые дома. Сейчас составляется график проведения проверок. Так как проходить все будет в рабочее время, Инспекция госжилнадзора просит горожан проявить понимание.

"Управляющие компании заблаговременно предупредят собственников о том, в какой день и в какое время в их доме будет проведена проверка. Проверки будут проходить в рабочее время. Инспекция просит жителей с пониманием отнестись к этим мероприятиям и обеспечить проверяющим доступ в свои квартиры, поскольку речь идет о безопасности", - сообщили в Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.