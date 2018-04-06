Фонтанов много не бывает
В Перми на эспланаде началось строительство еще одного фонтана. Накануне строительная площадка перед зданием Законодательного собрания была огорожена, в выходные будет заведена техника, которая со следующей недели начнет оборудовать основание будущего фонтана. Строительные работы на эспланаде будут проходить в три этапа: выполнение проектно-изыскательских и инженерных работ, строительство фонтана и благоустройство самой эспланады. Предполагается, что новый фонтан, как и Театральный фонтан, будет светомузыкальным, при этом его струи будут разнотипными: прямые, спиралевидные, веерные, с эффектом тумана, что позволит создать более разнообразные водные картины. Площадь нового фонтана- 40 на 25 метров.
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