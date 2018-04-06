Большие учения в Перми

Учения по отработке действий всех экстренных служб в случае пожара провели в крупнейшем торговом центре Индустриального района Перми – «Столице». По легенде в ТРК произошло возгорание в одном из кинозалов. Как сработал персонал и приехавшие службы экстренного реагирования?

В ТРК «Столица» ЧП. К счастью, условное. По легенде здесь загорелся один из кинозалов, сюда приехали пожарные, началась эвакуация людей.

Отряд заходит в здание, все в защитных масках. По легенде здание задымлено, идет поиск пострадавших и их эвакуация.

Пожарные проверяют кинозалы. Пострадавших нет, те, кто успели эвакуироваться, воспользовались запасными выходами. Двери открыты, поэтому люди успели уйти.

Один из условных очагов возгорания находился в здании кинотеатра, в кинозале. Флажок сигнализирует, что здесь огонь. Он уже потушен, и сотрудники выходят наружу. Обывателю может показаться, что действия пожарных происходят хаотично, но у каждого из них есть рация и все скоординировано.