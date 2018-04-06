Весеннее преображение: Город приводят в порядок после зимы

Пермь начали отмывать после зимы. Моют поребрики, декоративные и просто ограждения, малые архитектурные формы. Первая машина с водометом начала работать в центре города. В ближайшие дни такие появятся во всех районах Перми. Как городские улицы приводят в порядок?

Уборка происходит с помощью специального пистолета, отмыть нужно все декоративные ограждения, столбики, цепочки, бордюры и урны. Сегодня планируется пройти от Ленина до Пушкина. Это один из первых выездов большой машины с цистерной воды, но не последний. К майским праздникам все должно быть закончено. Такие машины можно будет увидеть в каждом районе города.

Сергей Вешняков, директор МКУ "Благоустройство Ленинского района" г.Перми: "В городе установилась постоянная положительная температура днем, поэтому мы вышли с летними работами, начали приводить город в порядок. Моем ограждения, урны и бортовой камень. К вечеру все высыхает и заморозки нам не помешают".