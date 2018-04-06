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Дело о завышенных тарифах рассмотрят в краевом суде
В Пермском краевом суде начинается рассмотрение дела о тарифах Пермской сетевой компании, утвержденных на 2017-18 годы. Объединение из трех десятков ТСЖ пытаются доказать, что они неправомерно завышены. Истцов поддержали и антимонопольщики. Прошлой осенью благодаря их проверке РСТ уже снизила тариф на тепло на 1,2 %. Но этого недостаточно, посчитали в ТСЖ и продолжили тяжбу. Вероятнее всего, сегодняшнее заседание станет решающим в споре.
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