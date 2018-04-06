Живая Победа: В Перми «оживили» фотографии военных лет

Авторы проекта «Живая Победа» начали съемки в Перми. Они ездят по стране и реконструируют черно-белые кадры, снятые во время Великой Отечественной войны. Цель - вспышкой фотоаппарата соединить два времени, найти отражение той эпохи в современных людях. Стать частью этой инициативы в 2018 году могут жители Тюмени, Челябинска, Уфы, Нижнего Тагила и Перми. Заранее были определены участники проекта, они же стали главными героями съемок.

Даже какие-то шероховатости имеют особую ценность. Их нужно не исправить, а повторить с точностью до миллиметра. Павел Звездин на съёмку пришёл с фотографией деда, в честь которого его и назвали.

Павел Звездин: "Был лётчиком, воевал с Японией, потом защищали границу на восточных рубежах, когда американцы хотели пересечь нашу границу".

Всё, что требовалось от Павла, - выбрать снимок военных лет из семейного альбома. Реквизит - с точностью до пуговиц - подбирала команда проекта «Живая Победа». Весь процесс сопровождается музыкой военных лет, а за атмосферу на будущем фото отвечает камера-гармошка.

Василий Запарий, фотограф проекта «Живая Победа»: "Фокусировка проводится с помощью кремальерного механизма, зубчатые колеса, в котором двигается эта, по сути, задняя стенка, туда устанавливается кассета".

Над созданием образа работают более 10 человек. Гримёру необходимо повторить причёску, закрепить детали, которые зачастую давно вышли из обихода. Фотографы выверяют поворот головы, улыбку и направление взгляда. Но главное - эта команда помогает уловить настроение и эмоции.

Елена Шу, фотограф проекта «Живая Победа»: "Это всё направлено на то, чтобы человек, который к нам приходит, посредством этого всего прочувствовал, у него появилось новое ощущение не только связи со своими родственниками и предками, а какое-то новое чувство, которое очень полезно в современном мире".

Воссоздают не только фото из семейных альбомов, но и знаковые кадры, снятые в каждом из городов-участников проекта. К примеру, день объявления войны. Или знаменитый «голос» Москвы - Юрий Левитан. С 1941-го по 1943-й годы он вещал из подвала дома в Свердловске. Информацию получал по телефону и телеграфу. Вряд ли эти факты кто-то будет искать специально, но благодаря проекту о них узнает гораздо больше людей. Как и об истории своей семьи.

Дарья Миролеева, соавтор проекта «Живая Победа»: "Гиперглавная задача - заставить людей не просто порыться в фотоальбомах, но и прийти к родственникам, объединить семью в каком-то поиске".

Как только работа в Перми, Тюмени, Екатеринбурге и других городах завершится, в каждом организуют выставку. Под снимками разместят истории семей, которые на фронте и в тылу ковали великую Победу.

И особое удовольствие ждёт тех, кто принял участие в проекте. Сравнить - похожи или не похожи, и с помощью мгновения фотовспышки перенестись на несколько десятилетий назад.