Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Живая Победа: В Перми «оживили» фотографии военных лет

Дело «Стратегии»: Пьянкова обвиняют в присвоении 220 млн рублей

смотреть видео

Пьянков

Следственное управление МВД России по Пермскому краю направило в прокуратуру уголовное дело о хищениях и других преступлениях в «Негосударственном пенсионном фонде «Стратегия». Арбитражный суд Пермского края признал организацию банкротом 30 января 2018 года. Договоры об обязательном пенсионном страховании с фондом ранее заключили 78 тысяч граждан, о добровольном страховании - 68 тысяч. Обвиняемыми являются бывший гендиректор фонда Петр Пьянков и предприниматель Дмитрий Щукин. Пьянкову инкриминируют присвоение и растрату свыше 220 млн рублей.

Татьяна Авдюкова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 160, 173 прим. 1, 174 прим. 1 УК РФ. Связанных с присвоением и растратой имущества фонда, его дальнейшей перерегистрации в пользу подконтрольных фирм, оформленных на подставных лиц. А также в отношении соучастника, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 173 прим. 1 и прим. 2 УК РФ. В отношении граждан в настоящий момент избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении".

 

Метки: в Перми, Преступления, Деньги

Опубликовано: 06.04.2018 в 12:06 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Живая Победа: В Перми «оживили» фотографии военных лет

Пятница - самый строгий день Великого поста

Щучье Озеро: Когда поле из свай превратится в новую школу?

Власти задумались о детском отдыхе

«Иван Сусанин» объединил два времени

Мусульманский мир: В Перми пройдет конкурс чтецов Корана

Лёд убивает. Кто ответит за смерть ребенка?

На железнодорожном вокзале снегоуборочный трактор попал под поезд

«Гость студии»: Интервью с Юлией Каракуловой

«Стратегия»: Куда пропали миллионы?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Живая Победа: В Перми «оживили» фотографии военных лет

Обратите внимание

в Перми

Дело «Стратегии»: Пьянкова обвиняют в присвоении 220 млн рублей

Уголовное дело о хищениях и других преступлениях в НПФ «Стратегия» направлено в прокуратуру.
06.04.2018 в 12:06

Метки: в Перми, Преступления, Деньги

Живая Победа: В Перми «оживили» фотографии военных лет

Стать частью инициативы в 2018 году могут жители Тюмени, Челябинска, Уфы, Нижнего Тагила и Перми.
06.04.2018 в 11:45

Метки: в Перми, Общество, В России

Пятница - самый строгий день Великого поста

Верующие отказываются от пищи в знак скорби и памяти о страданиях Христа на кресте.
06.04.2018 в 11:24

Метки: в Перми, Общество

«Иван Сусанин» объединил два времени

В Театре оперы и балета работают авторы всероссийского проекта «Живая Победа».
06.04.2018 в 10:06

Метки: в Перми, Культура, Общество

Мусульманский мир: В Перми пройдет конкурс чтецов Корана

В Прикамье более 150 тысяч человек исповедуют ислам.
06.04.2018 в 09:46

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Живая Победа: В Перми «оживили» фотографии военных лет

Стать частью инициативы в 2018 году могут жители Тюмени, Челябинска, Уфы, Нижнего Тагила и Перми.
06.04.2018 в 11:45

Метки: в Перми, Общество, В России

Прикамские самбистки взяли 4 «золота» Чемпионата России

Больше тысячи бойцов со всех уголков нашей страны в течение трёх дней сражались за путёвки на мировые форумы.
05.04.2018 в 16:45

Метки: В России, Спорт, в Пермском крае

«Пермские боги» уезжают в командировку

В Омск отправили 34 скульптуры из коллекции Пермской государственной художественной галереи.
05.04.2018 в 13:08

Метки: в Перми, В России, Культура

Домашние игры на поле соперника запретят

Руководство РФПЛ решило внести изменения в регламент чемпионата.
04.04.2018 в 15:39

Метки: в Перми, В России, Спорт

Выиграли назло

Футболисты пермского «Амкара» победили московский «Локомотив» со счётом 2:1.
04.04.2018 в 15:20

Метки: в Перми, Спорт, В России

Лента новостей RSS каналы

Дело «Стратегии»: Пьянкова обвиняют в присвоении 220 млн рублейДело «Стратегии»: Пьянкова обвиняют в присвоении 220 млн рублей

Живая Победа: В Перми «оживили» фотографии военных летЖивая Победа: В Перми «оживили» фотографии военных лет

Пятница - самый строгий день Великого постаПятница - самый строгий день Великого поста

Щучье Озеро: Когда поле из свай превратится в новую школу?Щучье Озеро: Когда поле из свай превратится в новую школу?

Власти задумались о детском отдыхеВласти задумались о детском отдыхе

«Иван Сусанин» объединил два времени«Иван Сусанин» объединил два времени

Мусульманский мир: В Перми пройдет конкурс чтецов КоранаМусульманский мир: В Перми пройдет конкурс чтецов Корана

Лёд убивает. Кто ответит за смерть ребенка?Лёд убивает. Кто ответит за смерть ребенка?

На железнодорожном вокзале снегоуборочный трактор попал под поездНа железнодорожном вокзале снегоуборочный трактор попал под поезд

«Гость студии»: Интервью с Юлией Каракуловой«Гость студии»: Интервью с Юлией Каракуловой

«Стратегия»: Куда пропали миллионы?«Стратегия»: Куда пропали миллионы?

Чистый Четверг: готовимся к ПасхеЧистый Четверг: готовимся к Пасхе

На пути герояНа пути героя

Смертельное ДТП: легковушка врезалась в грузовикСмертельное ДТП: легковушка врезалась в грузовик

Прикамские самбистки взяли 4 «золота» Чемпионата РоссииПрикамские самбистки взяли 4 «золота» Чемпионата России

Девочка, на которую упал снег с крыши, умерлаДевочка, на которую упал снег с крыши, умерла

Футбольное поле закрыли по уважительной причинеФутбольное поле закрыли по уважительной причине

Пермяки встретились с Андреем ЗвягинцевымПермяки встретились с Андреем Звягинцевым

Студенческая весна: творить, а не вытворять!Студенческая весна: творить, а не вытворять!

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

И на работу, и на отдых - всей семьейИ на работу, и на отдых - всей семьей

В Перми вынесли приговор банде наркодилеровВ Перми вынесли приговор банде наркодилеров

На Голубом озере открыли первый в крае дайвинг-центрНа Голубом озере открыли первый в крае дайвинг-центр

«Пермские боги» уезжают в командировку«Пермские боги» уезжают в командировку

КВН на коми-пермяцком языкеКВН на коми-пермяцком языке

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную