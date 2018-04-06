Дело «Стратегии»: Пьянкова обвиняют в присвоении 220 млн рублей
Следственное управление МВД России по Пермскому краю направило в прокуратуру уголовное дело о хищениях и других преступлениях в «Негосударственном пенсионном фонде «Стратегия». Арбитражный суд Пермского края признал организацию банкротом 30 января 2018 года. Договоры об обязательном пенсионном страховании с фондом ранее заключили 78 тысяч граждан, о добровольном страховании - 68 тысяч. Обвиняемыми являются бывший гендиректор фонда Петр Пьянков и предприниматель Дмитрий Щукин. Пьянкову инкриминируют присвоение и растрату свыше 220 млн рублей.
Татьяна Авдюкова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 160, 173 прим. 1, 174 прим. 1 УК РФ. Связанных с присвоением и растратой имущества фонда, его дальнейшей перерегистрации в пользу подконтрольных фирм, оформленных на подставных лиц. А также в отношении соучастника, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 173 прим. 1 и прим. 2 УК РФ. В отношении граждан в настоящий момент избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении".
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