Пятница - самый строгий день Великого поста

Пятница - у православных самый строгий день страстной недели Великого поста. Верующие отказываются от пищи в знак скорби и памяти о страданиях Христа на кресте.

А накануне был великий или, как его называют в народе, чистый четверг. Великим этот день называет церковный календарь, посвящая его Тайной вечере – последней трапезе Христа с 12 учениками, будущими апостолами. А название "чистый" связано с народной традицией в этот день прибирать дом перед Пасхой и совершать омовения самому. Хозяйки днем перед вечерней службой должны были успеть испечь куличи и покрасить яйца. Правда, на праздничный стол все эти угощения попадут только в день Воскресения Христова. Пасха будет в воскресенье.