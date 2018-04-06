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Пятница - самый строгий день Великого поста
Пятница - у православных самый строгий день страстной недели Великого поста. Верующие отказываются от пищи в знак скорби и памяти о страданиях Христа на кресте.
А накануне был великий или, как его называют в народе, чистый четверг. Великим этот день называет церковный календарь, посвящая его Тайной вечере – последней трапезе Христа с 12 учениками, будущими апостолами. А название "чистый" связано с народной традицией в этот день прибирать дом перед Пасхой и совершать омовения самому. Хозяйки днем перед вечерней службой должны были успеть испечь куличи и покрасить яйца. Правда, на праздничный стол все эти угощения попадут только в день Воскресения Христова. Пасха будет в воскресенье.
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