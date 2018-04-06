Щучье Озеро: Когда поле из свай превратится в новую школу?

В поселке Щучье Озеро, где во время ремонта обрушилась часть местной школы, вновь побывала съемочная группа «Вестей». Внимание журналистов приковано к стройке, которая по обещанию должна закончиться в конце августа, чтобы 1 сентября дети уже вошли в новое здание школы.

Ученики начальных классов в поселке Щучье- Озеро готовят новую выставку, ее разместят в новом здании школы. Дети рисуют, каким они хотели бы видеть современное учебное заведение.

Сейчас строительная техника работает как раз напротив начальной школы. Новое здание будет не только комфортным, чистым и большим, но еще и надежным. Из-за сложного грунта в основание фундамента подрядчику придется забить более 700 свай.

Согласно проекту на этом месте в самое ближайшее время появится новое современное двухэтажное здание школы. Зона, расположенная рядом, будет использоваться для строительства многофункциональной спортивной площадки.

В ходе проведения капитального ремонта старого здания школы в июне 2017 года произошло обрушение наружной стены и перекрытий 1 и 2 этажей здания. Согласно проекту в новой школе будут располагаться столовая, актовый и спортивный залы, а также помещения для проведения дополнительных занятий.

На время строительства школы обучение учащихся 1-4 классов организовано в новом, открытом в 2015 году детском саду «Сказка» в поселке Щучье-Озеро. Для старших классов организован подвоз в школу села Енапаево.

Здание Щучье-Озерской школы вошло в перечень приоритетных объектов по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова. Проект обсуждали в августе 2017 года.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Здесь задача краевой власти – помочь там, где район по каким-то причинам не может решить задачи или задачи немного превосходят их собственные возможности. Применительно к Октябрьскому району такие решения есть".

После заливки фундамента подрядчик обещал перейти на двухсменный режим работы, чтобы школа начала учебный год вовремя. Ну, а ученики начальных классов продолжают готовить свои работы на конкурс, уже в следующем учебном году они могут сравнить их с тем, что получилось.