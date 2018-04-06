Власти задумались о детском отдыхе

Депутаты Законодательного собрания края инспектировали детские лагеря отдыха. В Соликамском районе прошло выездное заседание комитета по социальной политике. В центре внимания - региональный закон об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае. Документ утвердили 2 года назад, в нем подробно расписаны все меры государственной поддержки. Родители могут получить компенсацию за путевки, в зависимости от дохода семьи.

На примере Соликамского района депутаты оценили уровень развития инфраструктуры загородных лагерей и выслушали предложения экспертов, для того чтобы, если понадобится, внести соответствующие изменения в закон.

Александр Шалаев, депутат Законодательного собрания Пермского края: "На сегодняшний день много загородных лагерей закрылось. Надо возвращать детей за город. Задача оторвать их от социальных сетей, оторвать их от компьютеров, чтобы они снова учились общаться между собой вживую, чтобы получили заряд бодрости и здоровья".