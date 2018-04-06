«Иван Сусанин» объединил два времени

В Театре оперы и балета работают авторы всероссийского проекта «Живая Победа». Ребята ездят по стране и реконструируют черно-белые кадры, снятые во время Великой Отечественной войны. Цель - вспышкой фотоаппарата соединить два времени, найти отражение той эпохи в современных людях. Стать частью этой инициативы в 2018 году могут жители Тюмени, Челябинска, Уфы, Нижнего Тагила и Перми. В театре оперы и балета попытаются переснять фото, сделанные здесь же в 1941 году. Что касается фото, которое будут воссоздавать, – на нем запечатлена сцена из оперы «Иван Сусанин» в исполнении эвакуированной в Пермь, в то время Молотов, труппы Ленинградского театра оперы и балета. Кстати, это была первая их постановка на пермской сцене.