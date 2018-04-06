Мусульманский мир: В Перми пройдет конкурс чтецов Корана

В Перми стартовал традиционный ежегодный форум «Мусульманский мир». Вплоть до воскресенья будут открыты его двери для всех желающих.

Это самый ценный экспонат выставки. Достать его из витрины можно исключительно в присутствии охраны. Рукопись Корана датируется 19 веком. Книга - дар президента Азербайджана городу Казани. Презент был сделан в день начала строительства мечети Кул-Шариф.

Миляуша Даутова, главный специалист музея исламской культуры музея-заповедника «Казанский Кремль»: "Книга находилась на почетном месте, на верхней полочке и рядом с Кораном, а его заворачивали в чистую белую тряпочку, мог находиться разве что хлеб".

Выпечка - отдельная гордость мусульманской кухни. Свадебный татарский пирог с черносливом, лепешки, восточные сладости, традиционный чак-чак.

Сегодня в Прикамье более 150 тысяч человек исповедуют ислам. Среди них башкиры. На форум они привезли юрту - современная вариация традиционного жилища, похожа на палатку. В собранном виде свободно помещается в багажник легкового авто.

Безусловно, мусульманская мода, точно так же как культура, не стоит на месте. Модный современный "лук" с соблюдением всех традиций - платье абая - длинное скромное, но с кружевом на рукавах и традиционный головной убор - хиджаб.

Форум «Мусульманский мир» будет работать до 8 апреля. Завершающим событием станет конкурс чтецов Корана. Посетить выставку может любой желающий, вне зависимости от вероисповедания.