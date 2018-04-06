Лёд убивает. Кто ответит за смерть ребенка?

Стражи порядка задержали на 48 часов директора и инженера пермской управляющей компании "Гарант". В понедельник глыба льда, сорвавшаяся с крыши дома, находящегося в управлении их УК, упала на голову девятимесячной малышке. Скорее всего следователи будут ходатайствовать об аресте задержанных коммунальщиков. Девочка умерла.

Врачи боролись за жизнь девочки двое суток. Девятимесячная малышка так и не пришла в сознание после того, как на неё упала наледь.

Игорь Тюнягин, заместитель главного врача по хирургической помощи КДКБ: "Несмотря на то, что мы провели весь спектр лечебно-диагностических мероприятий, в том числе оперативное вмешательство, спасти ребёнка не удалось".

Это произошло накануне вечером. А сегодня задержали, пока на 48 часов, директора и инженера управляющей компании «Гарант», обслуживающей дом, где всё случилось.

Роман Фёдоров, заместитель руководителя СО по Кировскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Статья 91 предусматривает задержание на 48 часов, это при наличии подозрения в отношении лица, а при наличии каких-либо оснований для продления срока задержания впоследствии может быть продлён на 72 часа. Максимальный срок в порядке этой статьи предусматривает пять суток".

В управляющей компании по-прежнему настаивают на том, что наледь упала не с крыши, а с козырька балкона на четвёртом этаже. Говорят, что проводят свою проверку, и могут доводы подтвердить, в том числе с помощью фотографий.

Светлана Мамаева, начальник производственно-технического отдела УК «Гарант»: "Хочется, чтобы следствие проверило этот осколок в первую очередь, который и по форме, и по размерам, и по рельефу совпадает с козырьком".

Это та самая пятиэтажка на улице Маршала Рыбалко. Три подъезда, случилось всё около второго.

А вот это тот самый балкон, на четвёртом этаже, о котором говорят в управляющей компании. Нам удалось пообщаться с хозяином квартиры, и его мнение - совершенно полярное. Доводы управляющей компании, по словам молодого человека, его очень удивили.

Евгений Сорокин: "Заявляю, это упало с крыши, потому что это было неоднократно! А то, что козырёк, где я проживаю, мы постоянно чистили!".

Пока что обвинений никому не предъявлено. Документация компании изъята, а задержанных отправили в изолятор временного содержания.