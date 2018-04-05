На железнодорожном вокзале снегоуборочный трактор попал под поезд
Трактор и локомотив столкнулись на вокзале Пермь 2. В результате ЧП серьёзные травмы получил водитель технического транспорта. Инцидент произошёл около 11 часов утра. По словам очевидцев, мужчина за рулем снегоуборочной техники щеткой чистил перрон между 2-м и 3-м железнодорожными путями Главного направления. После очередного манёвра машина оказалась на рельсах. Грузовой поезд, несмотря на небольшую скорость, остановиться не смог. От удара тракториста выбросило из кабины, протащило около 15 метров. Сейчас за жизнь водителя борются врачи.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Стратегия»: Куда пропали миллионы?
Чистый Четверг: готовимся к Пасхе
На пути героя
Смертельное ДТП: легковушка врезалась в грузовик
Девочка, на которую упал снег с крыши, умерла
Пермяки встретились с Андреем Звягинцевым
Студенческая весна: творить, а не вытворять!
Пермь. Вести-Спорт
И на работу, и на отдых - всей семьей
В Перми вынесли приговор банде наркодилеров
Добавить комментарий: