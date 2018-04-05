На железнодорожном вокзале снегоуборочный трактор попал под поезд

Трактор и локомотив столкнулись на вокзале Пермь 2. В результате ЧП серьёзные травмы получил водитель технического транспорта. Инцидент произошёл около 11 часов утра. По словам очевидцев, мужчина за рулем снегоуборочной техники щеткой чистил перрон между 2-м и 3-м железнодорожными путями Главного направления. После очередного манёвра машина оказалась на рельсах. Грузовой поезд, несмотря на небольшую скорость, остановиться не смог. От удара тракториста выбросило из кабины, протащило около 15 метров. Сейчас за жизнь водителя борются врачи.