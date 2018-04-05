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«Гость студии»: Интервью с Юлией Каракуловой
О второй волне гриппа, позитивных изменениях в сфере здравоохранения Прикамья и планах на 2018 год рассказывает гость студии - Юлия Каракулова, председатель общественной организации "Профессиональное медицинское сообщество Пермского края".
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