«Стратегия»: Куда пропали миллионы?

Экс- главу "Стратегии" будут судить. Следственное управление МВД России по Пермскому краю направило в прокуратуру уголовное дело о присвоении, растрате и других преступлениях в «Негосударственном пенсионном фонде «Стратегия».

Арбитражный суд Пермского края признал организацию банкротом 30 января 2018 года. Договоры об обязательном пенсионном страховании с фондом ранее заключили 78 тыс. граждан, о добровольном - 68 тысяч. В преступлениях подозревают бывшего гендиректора фонда Петра Пьянкова и предпринимателя Дмитрия Щукина. Пьянкову инкриминируют присвоение и растрату свыше 220 млн рублей.