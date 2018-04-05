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«Стратегия»: Куда пропали миллионы?

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Пьянков

Экс- главу "Стратегии" будут судить. Следственное управление МВД России по Пермскому краю направило в прокуратуру уголовное дело о присвоении, растрате и других преступлениях в «Негосударственном пенсионном фонде «Стратегия».

Арбитражный суд Пермского края признал организацию банкротом 30 января 2018 года. Договоры об обязательном пенсионном страховании с фондом ранее заключили 78 тыс. граждан, о добровольном  - 68 тысяч. В преступлениях подозревают бывшего гендиректора фонда Петра Пьянкова и предпринимателя Дмитрия Щукина. Пьянкову инкриминируют присвоение и растрату свыше 220 млн рублей.

Метки: в Перми, Общество, Деньги, Преступления

Опубликовано: 05.04.2018 в 18:09 в рубрике - Вести Пермь

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