Чистый Четверг: готовимся к Пасхе
У православных сегодня Великий или как его называют в народе Чистый четверг. В этот день вспоминают тайную вечерю и омовение Христом ног учеников. Именно в четвертый день Страстной недели по древней традиции начинают готовиться к Пасхе- наводят порядок в доме начинают печь куличи и красить яйца. Правда, на праздничный стол все эти угощения попадут только в день Воскресения Христова.
Страстная пятница считается днем распятия Христа. В пятницу следует отложить все домашние дела и посвятить время молитве.
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