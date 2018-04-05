Чистый Четверг: готовимся к Пасхе

У православных сегодня Великий или как его называют в народе Чистый четверг. В этот день вспоминают тайную вечерю и омовение Христом ног учеников. Именно в четвертый день Страстной недели по древней традиции начинают готовиться к Пасхе- наводят порядок в доме начинают печь куличи и красить яйца. Правда, на праздничный стол все эти угощения попадут только в день Воскресения Христова.

Страстная пятница считается днем распятия Христа. В пятницу следует отложить все домашние дела и посвятить время молитве.