На пути героя
Профильная смена «На пути героя» начала свою работу в лагере «Комета» в Пермском районе. Главная тема этого года - ценность времени и осознание своих поступков. Участники - это несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел, находящиеся в конфликте с законом и окружением. На открытии перед ребятами выступили творческие коллективы сотрудников полиции, а впереди - мастер-классы. Как заявлено, с полным погружением в реабилитационную среду.
Дарья Ярушина, инспектор по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю: "Сегодня у нас стартовала профильная смена межрегиональная «На пути героя», к нам приехали в гости Пензенская, Ульяновская, Кировская область, республики Мордовия и Удмуртия. Всего приехало 65 несовершеннолетних детишек, которые примут участие в нашей технологии".
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