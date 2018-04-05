Смертельное ДТП: легковушка врезалась в грузовик
Страшное ДТП произошло в Перми на улице Якутская. Автомобиль ВАЗ-21014 врезался в припаркованный на дороге грузовик ГАЗ-3310 «Валдай». В результате столкновения погиб водитель ВАЗа, серьезно пострадал его пассажир. Сейчас полицейские разбираются в причинах столкновения.
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