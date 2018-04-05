Девочка, на которую упал снег с крыши, умерла

В больнице скончалась малышка, пострадавшая при сходе льда с крыши дома в Кировском районе Перми. ЧП произошло 2 апреля, когда мама везла ребенка в коляске. Уголовное дело, возбужденное следственным комитетом, переквалифицироваться не будет.