Девочка, на которую упал снег с крыши, умерла
В больнице скончалась малышка, пострадавшая при сходе льда с крыши дома в Кировском районе Перми. ЧП произошло 2 апреля, когда мама везла ребенка в коляске. Уголовное дело, возбужденное следственным комитетом, переквалифицироваться не будет.
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