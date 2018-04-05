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← Студенческая весна: творить, а не вытворять!

Пермяки встретились с Андреем Звягинцевым

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Андрей Звягинцев

В Перми прошла встреча с российским кинорежиссером Андреем Звягинцевым, известным по фильмам «Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь». Два раза Звягинцев номинировался на «Оскар», является лауреатом Каннского фестиваля и обладателем главного приза Венецианского кинофестиваля.

"Пять взглядов на человека и время" именно так организаторы обозначили тему творческой встречи в афишах. Но Андрей Звягинцев, как обычно, пошёл по своему сценарию. Выйдя на сцену, он предупредил, что долгие вступительные речи говорить не умеет, а умеет подробно и детально отвечать на вопросы.

Андрей Звягинцев, режиссер: "Долгий путь к ответу, обусловлен только тем, что у тебя нет готовых ответов".

И первый вопрос от зрителей о том, как он работает с композиторами и подбирает музыку к своим фильмам, доказал это. Если вкратце, он просто слушает уже готовые музыкальные треки, для того чтобы понять - это музыка из его фильма или нет. Так произошло и с фильмом «Нелюбовь». Композитор Евгений Гальперин трижды посылал ему свой материал.

Андрей Звягинцев, режиссер: "И он говорит: так вот знай, ты не ответил мне трижды, и я со злости сел и написал «11 циклов» - тот трек, который в «Нелюбви» звучит в самом финале. Эта нота ми восходящая, падающая и снова поднимающаяся".

Фильм «Нелюбовь» вообще стоит особняком в творчестве Андрея Звягинцева. Именно он получил приз жюри Каннского фестиваля, именно его включили в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Именно в нём у Звягинцева впервые появляются положительные персонажи. Это волонтёры, которые днями и ночами бесплатно ищут пропавшего мальчика. Именно после него у журналистов и стали появляться вот такие вопросы.

- Популярность ваших фильмов в последние годы серьезно выросла. Как вы думаете, что такого случилось с российским зрителем?

Андрей Звягинцев, режиссер: "Мне кажется, количество переходит в качество".

Отношение к Андрею Звягинцевцу было неоднозначным после выхода картины «Левиафан» в 2014-м. Как он сам говорит, "не пнул меня только ленивый". Но у таких фильмов, которые говорят правду без прикрас, есть свой думающий зритель.

Екатерина Балдина: "Они не простые, это правда. Это интеллектуальное кино, я считаю. Мой любимый фильм – «Нелюбовь». А вообще нравится «Елена», душераздирающий фильм, очень любопытно, что же его заставило написать такой сценарий и снять такой фильм, который тоже непростой".

А ещё и в конце, как правило, нет никакого хэппи-энда, а скорее наоборот. Но Андрей Звягинцев - это делает специально, потому что хэппи-энд должен случиться в зрительном зале в реальной жизни, с теми людьми, которые смотрят это кино.

Метки: в Перми, Культура, Кино

Опубликовано: 05.04.2018 в 15:58 в рубрике - Вести Пермь

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