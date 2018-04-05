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Студенческая весна: творить, а не вытворять!

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студвесна

Пермь встретила весну студенческую. Ежегодный фестиваль самодеятельности студентов высших учебных заведений объединил в этом году 15 вузов. 

Отсчет состоялся, а это значит, новая «Студенческая весна» прикамских вузов объявляется открытой. Пока зал ликует, за кулисами, чтобы перебороть волнение, репетируют концертные номера. Даниил Пономарев, будущий врач, сегодня впервые выходит на сцену.

Даниил Пономарев, студент ПГМУ: "Сначала каждый должен подготовить свой номер. Например, я должен нормально играть, без ошибок. А потом мы связываем это в единую сцену".

Согласно жребию, первыми большую гала-концертную неделю и новый творческий сезон открывали студенты медицинского университета. Программа будущих врачей называлась «Молодость». Смесь театра и популярного концертного жанра - обязательное условие фестиваля..

В 2018 году фестиваль объединил 15 вузов из Лысьвы, Перми, Соликамска и Чайковского. Участники вели подготовку в течение нескольких месяцев у себя в территориях, чтобы достойно представить свое учебное заведение на краевом этапе.

Дмитрий Жадаев, начальник управления дополнительного образования, воспитания и молодежной политики Министерства образования и науки Пермского края: "С этого года весной занимается Министерство образования и науки Пермского края. Профильное министерство, которое отвечает за студенческую молодежь по всему краю, и естественно, студенты с нетерпением ждут, готовятся".

Череда представлений будет проходить во Дворце культуры Солдатова. Компетентное жюри будет отбирать участников по целому ряду конкурсных направлений - это музыкальное, театральное, СТЭМ, КВН и, наверное, самое главное - это гала-концерт.

Ирина Ивенских, заместитель председателя правительства Пермского края: "Десятки тысяч студентов по всей стране одновременно сейчас задумались о том, а что они умеют творить, не вытворять, а творить. И вдруг задали себе вопрос - а что могу я?".

Лучшие из лучших представят Пермский край в составе региональной делегации на фестивале «Российская студенческая весна» в мае этого года в Ставрополе.

 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 05.04.2018 в 15:35 в рубрике - Вести Пермь

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