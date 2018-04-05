Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 04 апреля 2018 года. Главные темы:

- Футбольное поле, относящееся к манежу «Пермь Великая» было открыто для тренировок спортсменов краевой федерации две недели.

- Пермячка Мария Истомина стала бронзовым призёром Чемпионата России по лыжным гонкам на дистанции 30 км свободным стилем.

- Лидер прикамцев в конькобежном спорте Михаил Козлов стал вторым в спринтерском многоборье чемпионата России в Москве.

- Прикамские самбистки завоевали 4 медали высшего достоинства на Чемпионате России в Хабаровске.