Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 04 апреля 2018 года. Главные темы:
- Футбольное поле, относящееся к манежу «Пермь Великая» было открыто для тренировок спортсменов краевой федерации две недели.
- Пермячка Мария Истомина стала бронзовым призёром Чемпионата России по лыжным гонкам на дистанции 30 км свободным стилем.
- Лидер прикамцев в конькобежном спорте Михаил Козлов стал вторым в спринтерском многоборье чемпионата России в Москве.
- Прикамские самбистки завоевали 4 медали высшего достоинства на Чемпионате России в Хабаровске.
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