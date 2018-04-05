И на работу, и на отдых - всей семьей

Когда на работу всей семьей. В Пермском районном нефтепроводном управлении трудятся династиями. Поколения сменяют поколения. Когда одни уходят на пенсию, их внуки приходят на производство совсем молодыми специалистами. В этом секрет успеха, считают в руководстве компании «Транснефть».

Алексей Шляпников, водитель НПС «Мостовая» Пермского РНУ АО «Транснефть - Прикамье»: "Все категории у меня, начиная с мотоцикла, заканчивая прицепом".

А по-другому у профессионального водителя и быть не может. На КАМАЗе Алексей доставляет на место производства ремонтных работ задвижки, скребки и другое важное оборудование. В пути много шутит, рассуждает о будущей профессии сына, но при этом внимательно следит за дорогой.

Алексей Шляпников, водитель НПС «Мостовая» Пермского РНУ АО «Транснефть - Прикамье»: "Мы его готовим, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в Уфимский нефтяной университет. И хотим, чтобы продолжил нашу династию в нашей замечательной компании".

На нефтеперекачивающей станции «Мостовая» Пермского РНУ трудится и супруга Алексея. Елена руководит делопроизводством - оформляет больничные листы, командировки, составляет график отпусков.

Елена Шляпникова, техник НПС «Мостовая» Пермского РНУ АО «Транснефть - Прикамье»: "Я к работе отношусь очень скрупулезно, у меня все по папочкам, все по файликам".

Отсюда и высокие показатели в работе, говорит начальник станции Станислав Агапов. Главное - стабильность. За последние годы ни одной аварии на установках.

Станислав Агапов, начальник НПС «Мостовая» Пермского РНУ АО «Транснефть - Прикамье»: "Вся связка семьи Шляпниковых делают более эффективной работу нашу".

Речь еще об одном члене трудовой династии - тезка Елены Шляпниковой - ее свекровь. Это сейчас Елена Ивановна заботливая и внимательная бабушка. Перед тем как уйти на заслуженный отдых и проводить больше времени с внуками, она передала дела, пожалуй, в самые надежные руки - своей невестке.

Елена Шляпникова (старшая): "Я просто надеялась на нее, что она справится с этой работой, продолжит мою трудовую деятельность, я всегда знала, и я не ошиблась!".

Работа - работой, а отдых по расписанию. В случае Шляпниковых исключительно спортивный. В семейной коллекции кубки и награды, в том числе за победу в соревнованиях с другими нефтяниками. Но, вот то, что любят абсолютно все домашние, так это беговые лыжи. Сосновый бор недалеко от дома, все условия, чтобы быть в форме, ну, и конечно, от души повеселиться!