В Перми вынесли приговор банде наркодилеров
13, 12 и 8 лет 10 месяцев за решеткой проведут трое мужчин, занимающихся производством и продажей наркотиков в Прикамье. Такое решение вынес суд Мотовилихинского района. Банда орудовала в Перми и Березниках. Оптовые партии вещества поступали из столицы в Пермь, потом в Березники, а уже на месте фасовались в мелкие пакеты и распространялись через так называемые "закладки".
Оперативный сотрудник УНК ГУ МВД России по Пермскому краю: "В его обязанности входило приезжать в город Пермь, забирать оптовый вес, более 1 килограмма, и везти в Березники. В последующем он должен был расфасовать данный вес и разложить для более мелких закладок".
Схема была хорошо отлажена. В Перми в квартире одного из членов группы найден упаковочный материал и перчатки. Кроме того, велись подробные записи с черной бухгалтерией. В общей сложности полиция изъяла около четырех килограммов наркотиков. Суд назначил мужчинам в том числе и значительные штрафы.
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