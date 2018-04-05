В Перми вынесли приговор банде наркодилеров

13, 12 и 8 лет 10 месяцев за решеткой проведут трое мужчин, занимающихся производством и продажей наркотиков в Прикамье. Такое решение вынес суд Мотовилихинского района. Банда орудовала в Перми и Березниках. Оптовые партии вещества поступали из столицы в Пермь, потом в Березники, а уже на месте фасовались в мелкие пакеты и распространялись через так называемые "закладки".

Оперативный сотрудник УНК ГУ МВД России по Пермскому краю: "В его обязанности входило приезжать в город Пермь, забирать оптовый вес, более 1 килограмма, и везти в Березники. В последующем он должен был расфасовать данный вес и разложить для более мелких закладок".

Схема была хорошо отлажена. В Перми в квартире одного из членов группы найден упаковочный материал и перчатки. Кроме того, велись подробные записи с черной бухгалтерией. В общей сложности полиция изъяла около четырех килограммов наркотиков. Суд назначил мужчинам в том числе и значительные штрафы.