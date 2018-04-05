Подарки, которые берегут

В Перми была презентована новая пасхальная коллекция, изготовленная пермскими ювелирами. Яйца в стиле Фаберже, серебряные ложки и подставки. А часть произведений даже пришлось освятить. Например, Библию в драгоценной оправе.

Оставив ненадолго свои дела, ювелиры и клиенты магазина зажигают свечи и принимают участие в богослужении. Прочитав молитву, отец Иосиф освящает коллекцию.

Отец Иосиф, Благочинный центрального городского округа Перми: "Праздник воскресения Христова, который дарует надежду каждому человеку на обновление. После ночного богослужения все собираются за праздничным столом, чтобы разговеться. Что-то готовилось особенное, надевалась лучшая одежда, у кого был достаток, конечно же, старались обменяться подарками".

Традиция дарить на Светлый христианский праздник ювелирные подарки началась в России с Александра III. Драгоценный шедевр для его супруги Марии Федоровны изготовил Карл Фаберже. Сегодня возможность создать свои семейные обычаи есть у каждого.

К главному Православному празднику - Пасхе - в Серебронике подготовили особый подарок. Это уникальное издание Библии. Обложка книги выполнена из натуральной кожи, обрамлена ликами святых, выполненными из серебра. В центре крест из драгоценного металла.

Удивительные переплетения похожи на паутинку или узоры мороза на окнах, правда, сделаны они из тончайших серебряных нитей. Такая техника ювелирного искусства называется филигрань, а появилась она еще во времена Киевской Руси. Это умение мастера передавали из поколения в поколение.

Роберт Лунин, ювелир-моделист ювелирной компании «Сереброника»: "Как сказал мой учитель, филигрань - это музыка, застывшая в металле. В дополнение нашей коллекции мы в этом году сделали две новых модели. Это филигранный крестик, который будет украшен по концам и в центре жемчужинами и филигранная брошь".

Именно в этой технике была создана коллекция «Серебряный ангел». Подсвечник с перламутром, шпилька для пасхального кулича инкрустирована алым сердоликом. А еще ионизатор, серебряная ложка, колокольчик и подставка под яйцо. Главное, говорят священнослужители, чтобы подарок был сделан с душой.