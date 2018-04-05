Откуда дровишки: Россиянам разрешили собирать валежник

Госдума России приняла законопроект о свободном сборе лесного валежника. Горожанам может и неизвестно, но сегодня такая деятельность карается штрафом от 800 рублей до 3 тысяч. И рискует каждый, кто пошел в лес набрать дров. Около 10 штрафов в год выписывают в Перми за незаконный сбор валежника в лесу. Немного, конечно, но каждый из наказанных удивляется, узнав, что должен был оформить специальное разрешение, прежде чем идти за дровами.

Для студентов из Индии уральский лес - главное развлечение этой весны. Солнце, снег, которого никогда не видели. Здесь и костер можно развести.

Пусть студенты пока об этом не особо задумываются, но при желании их действия можно квалифицировать как административное правонарушение. Самовольный сбор валежника запрещен.

Пока был помоложе, Алексей Меджитов в лес за сухостоем ходил часто, говорит, раньше за это даже приплачивали от государства. Теперь за дрова для бани платят уже внуки.

Учитывая уровень газификации в Прикамье - чуть выше 60 процентов, проблема заготовки дров и в 21 веке остается особенно актуальна. И просто расколоть чурку здесь не самое сложное. Срубить и привезти домой - вот главная трудность.

С января будущего года все станет немного проще. Государственная дума приняла закон, который делает сбор валежника населением бесплатным и абсолютно легальным.

Андрей Исаев, депутат Государственной думы РФ: «Его можно будет свободно собирать для отопления своих домов. Это не только решает социальную проблему для людей, но это очень важное решение для экологии».

Лыжная база «Динамо» - яркий пример такого «самоочищения». В окрестностях уже давно собрали весь сухостой для костров. Впрочем, с новым законом и здесь надеются на лучшее.

Только в одном Пермском лесничестве 38 гектаров лесов и даже в городской черте валежника хватает. От добровольной помощи жителей лесники никогда не отказываются, только вот контроль, похоже, придется только усилить.

Николай Барсенко, главный лесничий Пермского городского лесничества: "Главное, чтобы для частного сектора и для собственных нужд не превращалось в бизнес. Чтобы люди на своих машинах с пилами не заходили и не вырубали, а потом это продавали".

Федеральный закон уже в ближайшее время дополнится местными нормативными актами. Тогда можно будет говорить и о контроле, и об ответственности. И для индийских студентов сегодняшняя прогулка останется только добрым воспоминанием.