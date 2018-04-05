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← Спрос на огнетушители граничит с ажиотажем

Концерт Долиной и фейерверк: Как пермяки отметят 9 Мая?

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репетиция

Традиционный парад военной техники, танцплощадка на Диораме, фейерверк и концерт Ларисы Долиной. Эти мероприятия уже запланированы на 9 мая в Перми. Оргкомитет «Победа», который возглавил губернатор Максим Решетников, приступил к активной фазе подготовки к празднованию Великой Победы. В ближайшее время обещают выложить на сайт губернатора и правительства полный список мероприятий по краю. И уже сейчас предупредили, что вечером 3 мая на Октябрьской площади пройдет первая большая репетиция парада, а 7 - вторая, она же генеральная, с участием военной техники.  9 мая в 10.55 по Комсомольскому проспекту и улице Ленина в Перми вновь пройдет «Бессмертный полк». Более того, к всероссийской акции постараются подключить чуть ли не все населенные пункты Прикамья.

Анна Отмахова, координатор Всероссийской гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Пермском крае, отмечает: "Практически во всех территориях и населенных пунктах, даже самых маленьких деревнях, полк идет, просто в разной форме. Где-то он проходит какой-то маршрут, где-то это может быть митинг около школы или около памятного места. Это зависит от возможностей самой территории".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.04.2018 в 11:15 в рубрике - Вести Пермь

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← Спрос на огнетушители граничит с ажиотажем

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