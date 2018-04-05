Спрос на огнетушители граничит с ажиотажем
Пермяки скупают огнетушители. Крупнейший в Прикамье оптовый склад средств пожаротушения заявил, что завален заказами на три недели вперед. Объяснений такому спросу предостаточно. И это отдельная тема. А вот другой тревожный факт. Оказывается, мало кто из пришедших за огнетушителем умеет им пользоваться.
Спрос вырос даже на наклейки с телефонами экстренных служб. Почти каждого в очереди коснулись проверки МЧС.
Вараздат Егоян: "У нас свой торговый центр, была проверка - буквально вчера, небольшие недочеты сказали".
Но самый ходовой товар - огнетушители. Пермяки сметают их с прилавков, порой даже не пытаясь разобраться, какой именно необходим.
Михаил Коньков, начальник отдела продаж Всероссийского добровольного пожарного общества в г.Перми: "Ажиотаж очень большой, огнетушителей не хватает, все поставщики и продавцы, которые есть в городе, всё распродали. На заводах очереди трёхнедельные. Бывает, прибегают люди, говорят - забираю! А по нормативам он им не подходит".
Речь идёт в первую очередь о небольших автомобильных огнетушителях - таким можно потушить от силы пару метров горящей поверхности. Обратить внимание специалисты советуют на бытовые - порошковые и углекислотные баллоны. Вокруг них и возник ажиотаж, даже на больших складах.
Для дома и офиса большим спросом пользуются порошковые огнетушители. Цена от 500 рублей. Подходят для тушения твёрдых материалов, как дерево и пластик. Углекислотный с этой задачей не справится, зато - в отличие от порошкового - он не оставляет следов. Поэтому именно такие используют, к примеру, в архивах с историческими документами. Есть, правда, некоторые тонкости.
Ирина Носкова, преподаватель учебного центра Всероссийского добровольного пожарного общества в г.Перми: "Если нам нужно поменять положение этого раструба, нужно работать в перчатках. Потому что вылетает углекислота - идёт понижение температуры до -78 градусов. Можно просто получить обморожение рук".
Но главное, говорят специалисты, всегда держать в голове алгоритм действий, не дожидаясь чрезвычайной ситуации.
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