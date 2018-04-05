В детсад наведались герои сказов Бажова
О Павле Бажове - в игровой форме. Сегодня в детских садах Перми сказы изучают в ходе специально разработанных квестов.
В детском саду на Танцорова, 28 воспитателей не узнать - они перевоплотились в персонажей сказов Бажова. А ребят встречает сама хозяйка Медной горы.
5 команд и столько же сказочных станций. Синюшкин колодец, Пещера, царская малахитовая комната, костёр Огневушки, домик Коковани. Главная задача ребят - правильно ответить на вопросы и собрать камушки, которые украли ящерки из малахитовой шкатулки.
Процесс увлек не только детей, но и взрослых. Последние, сами того не замечая, отвечали на вопросы. Ведь готовились вместе - перечитывая знакомые с детства сказки.
Без подарка никто не остался. За знание сказов ребята получат сладкие подарки и «волшебные амулеты», а самые смышленые - игры для развития речи.
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