В детсад наведались герои сказов Бажова

О Павле Бажове - в игровой форме. Сегодня в детских садах Перми сказы изучают в ходе специально разработанных квестов.

В детском саду на Танцорова, 28 воспитателей не узнать - они перевоплотились в персонажей сказов Бажова. А ребят встречает сама хозяйка Медной горы.



5 команд и столько же сказочных станций. Синюшкин колодец, Пещера, царская малахитовая комната, костёр Огневушки, домик Коковани. Главная задача ребят - правильно ответить на вопросы и собрать камушки, которые украли ящерки из малахитовой шкатулки.



Процесс увлек не только детей, но и взрослых. Последние, сами того не замечая, отвечали на вопросы. Ведь готовились вместе - перечитывая знакомые с детства сказки.



Без подарка никто не остался. За знание сказов ребята получат сладкие подарки и «волшебные амулеты», а самые смышленые - игры для развития речи.