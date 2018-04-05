Галина Кокоулина возвращается в филармонию

Глава Пермского края Максим Решетников начал заседание регионального правительства с того, что представил коллегам нового министра культуры и объявил, что принимает добровольную отставку старого. Таким образом, краевой Минкульт возглавит Вячеслав Торчинский. Галина Кокоулина, как стало известно, возвращается в филармонию, которой руководила много лет, пока ее не пригласили на работу в правительство.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Давно занимался вопросами культуры, поскольку у нас единая команда с городом, занимался весьма эффективно, судя по тому, насколько руководство города не хотело отпускать Вячеслава Марковича. Мы договорились, что и дальше продолжим в таком же плотном ключе взаимодействие".

Напомним основные вехи служебной биографии Вячеслава Торчинского. В администрацию Перми он пришел в 2011 году на должность главы комитета по культуре, а после создания соответствующего департамента - возглавил и его. С тех пор от лица мэрии он участвовал во всех крупных культурных проектах и организации главных общегородских праздников - это парад Победы и День города в первую очередь. За что в 2016-м награжден почетной грамотой Города Перми. Летом прошлого года его карьера неожиданно для многих сделала петлю. Господин Торчинский возглавил самый большой из районов Перми - Свердловский. На этом посту встретил сентябрьские выборы губернатора Прикамья. А в конце октября вновь вернулся в мэрию, уже на двойную должность - заместителя главы администрации Перми и начальника департамента по культуре и молодежной политике. Это возвращение тогда объяснили тем, что Торчинский должен приступить к подготовке празднования 300-летия Перми. Однако и в должности краевого министра эта задача с него не снимается, и добавляется еще одна. Вопросы развития туризма в регионе губернатор передал из ведения Министерства спорта в Минкульт.