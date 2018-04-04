Впервые в России: «Музыкальная Сириана»

В Пермской краевой филармонии состоялась российская премьера мультимедийной программы «Музыкальная Сириана». Она исполнялась лишь однажды в Берлине, но, как признались ее авторы Ашраф Кетаб и Михаил Мордвинов, в германской столице звучала лишь часть произведений сирийских композиторов, для концерта в Перми музыканты дополнили ее.

"Я не могу взять в руки оружие, но могу сыграть на скрипке и показать тем самым всему миру, что нужно обязательно что-то сделать, дабы прекратить эту войну",- признался перед началом своего выступления сирийский скрипач Ашраф Катеб. Он приехал в Пермь с целью показать Сирию как страну с развитой культурой, в том числе музыкальной.

В программу «Музыкальная Сириана» вошли произведения пяти сирийских композиторов Диа Суккари, Сольхы Аль-Вади,Заида Джабра, Валид Аль-Хаджара, Погоса Джелаляна и египтянина Гамаль Абдель Рахима. Исполнили их скрипач Ашраф Кетаб и пианист Михаил Мордвинов.

Пианист Михаил Мордвинов отмечает: "Там все написано в западной манере, потому что все эти композиторы учились в Европе, в итоге получается такое соединение традиций, они используют национальные мелодии, там есть много моментов такого медитативного свойства".

Первые композиторы в Сирии начали появляться в середине 19 века. Важную роль сыграла творческая деятельность Абу Халиля аль-Каббани, автора сценических произведений и сочинений для инструментальных ансамблей. Росту национальных кадров способствовала деятельность композитора и исполнителя на народных инструментах Мустафы аль-Башнака. По его инициативе в Алеппо основали музыкальную школу, она стала центром сирийской музыкальной культуры.

Ашраф Кетаб родился в Алеппо, там же окончил арабский институт музыки, затем поступил в Московскую консерваторию, после чего учился в Германии, где живет и работает с 1992 года. И впервые за 25 лет он приехал в Россию, чтобы познакомить пермскую публику со своим авторским мультимедийным проектом «Музыкальная Сириана». Выступления музыкантов сопровождали фотографии Дамаска, Алеппо и других сирийских городов до и после войны. Среди зрителей на концерте присутствовали и представители сирийской диаспоры, которых, конечно же, этот вечер не оставил равнодушными.

Этой весной Пермская краевая филармония познакомит слушателей с творчеством музыкантов из Великобритании, Эстонии, Германии, Италии и Армении. Они представят разные музыкальные жанры.