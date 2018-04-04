Прикамье захватил мини-футбольный бум

Сразу две краевые команды завоевали путёвки в полуфинал Первенства России по мини-футболу. В Пермском доме спорта «Красава» проходят матчи финального этапа чемпионата страны среди любительских команд первой лиги. 7 сильнейших коллективов зоны "Урал и Западная Сибирь" сражаются за две очень важные ставки - места в Высшей лиге в следующем сезоне. Представители Пермского края делают всё, чтобы приблизиться к заветной цели.

В матчах третьего дня губахинский "Метафракс" добился уверенной победы над ноябрьским "СибурТюменьГазом" - 15:2. Более драматично, в овертайме, но положительно, завершилось противостояние между пермским Стэлсом и "Тюменью-М". Прикамцы заняли в своих группах вторые места и сыграют в полуфиналах.

Дмитрий Терехов, генеральный директор федерации футбола Пермского края: "В детских соревнованиях у нас играет порядка 135 команд детей. Начиная с 6 лет и заканчивая 16. Мы ждём, что сейчас есть такой небольшой бум мини-футбольный. Что через 2-3 года будет появляться всё больше команд взрослых".