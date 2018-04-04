Польские груши - нельзя скушать
В Перми изъято из торгового оборота более 900 кг польских груш. Совестный рейд Пермской таможни, транспортной прокуратуры и Россельхознадзора был проведен в торговых точках г. Перми. Выявленная контрабанда изъята из торгового оборота и уничтожена года на полигоне Софроны.
"На оптовом фруктово-овощном складе, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Героя Пирожкова, 20 была изъята партия свежих груш общим весом 960 килограмм. Страна происхождения Республика Польша. Продукция была изъята и уничтожена путем механического воздействия на полигоне твердых бытовых отходов Софроны", - сообщили в Россельхознадзоре.
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