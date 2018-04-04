Реформу здравоохранения в Прикамье оценили ветераны

Медицина в Пермском крае стала более качественной и доступной. Такие данные приводит региональная ветеранская организация. Социологический опрос подтвердил положительную динамику развития системы здравоохранения региона. От чего уходим и к чему стремимся?

Первое, что бросается в глаза в пермском госпитале ветеранов - отношение персонала к пациентам. Помогут, назначат, подскажут, просто поговорят. Здесь проходят плановое лечение ветераны труда и тыла, участники военных действий.

Алексей Шипков, атаман кунгурской казачьей сотни «Медведь»: "Лечение полностью проходят в зависимости от травмы, назначает профессиональный врач, и поэтапно все идет".

Сейчас госпиталь проходит процедуру лицензирования нового направления - геронтология. После здешние врачи смогут оказывать специализированную медпомощь пожилым людям.

Региональной ветеранской организацией было проведено исследование, главный вопрос - стала ли медицина Пермского края лучше и доступнее. Если говорить вкратце - положительная динамика есть.

Результаты пока называют скромными. Впрочем, показатели по разным направлениям выросли от 7 до 39 процентов. Итогами исследования и личными ощущениями активисты ветеранского движения поделились с губернатором.

Отдельно говорили об узких специалистах. Это проблема номер один для отдаленных и небольших населенных пунктов. Здесь, заявили, помогли телемедицина и выездные поликлиники.

В свою очередь глава региона говорил уже о работе на будущее.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы взяли два приоритета сейчас - это онкология и кардиология, мы сейчас ведем глубокую проработку комплексной программы, одновременно с этим ведем укрепление материально-технической базы и тех же поликлиник и стационаров".

Чтобы достигнуть результатов, увеличили финансирование медицины - с 36 миллионов рублей в прошлом до 42 в нынешнем году.