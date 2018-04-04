«Парма» обыграла «Енисей» со счетом 96:73

Баскетболисты пермской «Пармы» настойчивы в своей битве за места в плей-офф. Добыли домашнюю победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Проведя первую четверть на равных, хозяева захватили инициативу во второй, доведя счёт на табло к перерыву до двузначного - 41:29. А ведя плюс 29 уже в третьей десятиминутке, «Парма» окончательно сняла вопросы о победителе. Итог - 96:73. И 7-я строчка турнирной таблицы против 13-й у «Енисея». Поздравляя свою команду, среди факторов успеха Николай Мазурс отметил домашнюю площадку. С чем не поспоришь: «лететь в Красноярск из Перми не очень удобно, да и долго».