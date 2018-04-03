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← В Перми пройдет встреча с Андреем Звягинцевым

В Перми определили финалисток конкурса «Мисс старшеклассница»

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Мисс старшеклассница

В Перми в минувшие выходные прошел полуфинал конкурса «Мисс старшеклассница». Это необычное соревнование проводится ежегодно, в нем оценивается не красота его участниц, а их таланты. На суд жюри девушки представляют творческие задания в любом жанре – могут спеть, станцевать, прочесть стихи, показать юмористическую миниатюру. В этот раз чаще всего участницы показывали танцы – от балета до хип-хопа. В состав жюри, оценивающего девушек, вошли хореографы, стилисты, участницы других конкурсов красоты и победительницы конкурса «Мисс старшеклассница» прошлых лет. В конкурсе приняли участие 22 девушки из 19 учебных заведений Перми. Второй полуфинал состоится 8 апреля.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 03.04.2018 в 17:15 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми пройдет встреча с Андреем Звягинцевым

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